بالفيديو.. محرز يُقدم تمريرة حاسمة سحرية أمام ليدز

قدم منذ قليل النجم الدولي الجزائري رياض محرز تمريرة حاسمة سحرية أمام ليدز يونايتد.

الساحر الجزائري كان وراء الهدف الثاني الذي وقعه جاك غريليش في الدقيقة ال13 من المواجهة.

ووزع قائد الخضر كرة عرضية جميلة على طريقته الخاصة جاء منها الهدف الثاني للسيتي.

كما تُلعب المواجهة الجارية حاليا بملعب الاتحاد لحساب الجولة ال17 من الدوري الانجليزي الممتاز.