بالفيديو.. محرز يُمارس هوايته المفضلة ضد فولهام

رغم مُشاركته لقرابة ساعة فقط ضد فولهام ظهيرة اليوم الأحد إلا ان النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” ترك بصمته في المواجهة.

نجم مانشستر سيتي الانجليزي أبدع كالعادة بسلسلة من المراوغات أنهاها بتسديدة صدها حارس الضيوف.

وكان السيتي قد تأهل للدور الخامس من منافسة كأس الإتحاد الانجليزي بعد الفوز برباعية دون رد.