بالفيديو.. محرز يُهين أوتاميندي وبرافو

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يُهين أوتاميندي وبرافو
بقلم إسماعيل عشاش

إنتشر فيديو للدولي الجزائري رياض محرز ، وهو يُهين زميله نيكولا أوتاميندي بمُراوغة عالمية، خلال تدريبات مانشستر سيتي.

وظهر صاحب القدم اليُسرى وهو يتلاعب بالأرجنتيني بكل سهلة، مُسقطا إياه أرضا على مرتين، ليُسجل بروعة في شباك كلاوديو برافو.

وجلبت هذه اللقطات تعليقات ساخرة للمُدافع، والذي عاش نفس السيناريو سنة 2016 عندما كان إبن سارسال لاعبا في ليستر سيتي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=718993

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