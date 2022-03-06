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الرياضة

بالفيديو.. محرز يُوقع “دوبلي” ويقود السيتي لقهر يونايتد

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. محرز يُوقع “دوبلي” ويقود السيتي لقهر يونايتد
محرز
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قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي لقهر غريمه وضيفه مانشستر يونايتد.

صاحب الرجل اليسرى السحرية سجل الهدفين الثالث والرابع للسيتي في الدقيقتين 68 و90.

كما انتهى اللقاء الذي جرى بملعب الاتحاد بتفوق السيتيزنس برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.

حيث كان كيفين دي بروين قد سجل الهدفين الأول والثاني للسيتي في الدقيقتين 5 و28.

بينما وقع سانشو الهدف الوحيد للشياطين الحمر في الدقيقة 22 من مباراة الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز.

رابط دائم : https://nhar.tv/bns8w
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