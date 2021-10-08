بالفيديو.. محرز يُوقع مُخالفة عالمية أمام النيجر

وقع منذ قليل النجم الدولي الجزائري رياض محرز مُخالفة مُباشرة عالمية في مرمى مُنتخب النيجر.

لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منح التقدم للخضر في اللقاء الجاري حاليا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

هدف رياض محرز جاء في الدقيقة ال27 من اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة الثالثة من تصفيات منافسة كأس العالم 2022 بقطر.