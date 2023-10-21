بالفيديو.. محرز هدافا وممررا حاسما ويقود الأهلي لفوز جديد

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من قيادة فريقه الأهلي السعودي إلى تحقيق فوز جديد أمام الوحدة بثلاثية مقابل واحد ضمن الجولة الـ 10 من دوري روشن.

وشارك رياض محرز في هدف الدقيقة 68 الذي سجله زميله إيبانز، عندما قدم له تمريرة حاسمة، أين يصل لـ 4 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي متفوقا على عدد من النجوم.

كما سجل قائد الخضر الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 84 من عمر المواجهة التي قدم فيها أجمل مبارياته رغم عودته المبكرة من مشاركته في المباريات الودية لـ “الخضر”.

وهنأ النادي الأهلي السعودي رياض و رفقائه بالفوز الكبير، حيث قال “الله أكبر… رياض محرز”.

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