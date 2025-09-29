بالفيديو.. محرز هدافا في مواجهة بلماضي

بصم الدولي الجزائري رياض محرز، على هدف جميل في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام الدحيل القطري، بقيادة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، في منافسة رابطة أبطال آسيا للنخبة.

وسجل رياض محرز هدف التقدم لفريقه في آخر أنفاس الشوط الأول، بعدما كان فريقه متعادلا بهدف مقابل هدف.

كما تمكن قائد المنتخب الوطني من استرجاع 4 كرات خلال النصف الأول من المباراة.

وانتهت المواجهة بين الفريقين بالتعادل هدفين لمثلهما، ليحتل الأهلي وصافة ترتيب المنافسة بأربع نقاط خلف مواطنه الهلال المتصدر، بينما يحتل فريق المتألق الجزائري عادل بولبينة المرتبة التاسعة بنقطة واحدة من مباراتين.