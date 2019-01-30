 بالفيديو .. محلات الرئيس تنقذ عمي بشير من التشرد بميلة .. ولكن إلى متى!

لم يجد عمي بشير ڤراندي مكانا يؤويه في هذا الشتاء القارص، هو وابنته التي لم تطفئ شمعتها الثالثة بعد وزوجته.

سوى أحد محلات الرئيس الشاغرة ببلدية دراجي بوصلاح بولاية ميلة، والتي اتّخذ منها بيتا له في انتظار تحرك السلطات المحلية.

وناشد عمي بشير كامل السلطات المحلية والوطنية، التي قال بأنه يراسلهم بالتناوب منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات دون جدوى.

وراسل بشير ڤراندي الذي يلعب لعبة القط والفأر مع السلطات المحلية، رافضا حياة التشرد أمام وجود مساكن شاغرة ومحلات خاوية.

الوزير الأول أحمد أويحيى طالبا منه توفير سكن له ولعائلته، المكونة من الزوجة وطفلة لم تتجاوز الثلاث سنوات.

بعدما تقاذفته المصالح المحلية من إدارة لأخرى منذ 2015، تاريخ زواجه، حيث قال بأنه لن يرض بتشريد ابنته وزوجته.

في حين تتواجد شقق شاغرة بعمارات وُزّعت على أصحابها بالبلدية، وكذا محلات الرئيس التي لم تجد أغلبها مستثمرا يستغلها.

وقال ذات المتحدث بأنه طرد سنة 2015 من شقة شاغرة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.

فسلمه المير السابق مفاتيح أحد محلات الرئيس للإقامة بها، لتم طرده مجددا بعدما بعثت البلدية بمحضر قضائي لتحرير محضر معاينة.

وعاد مرة أخرى للمحل بعد مرور الوقت رافضا حياة التشرد، مناشدا والي الولاية والسلطات المحلية والوطنية منحه سكن يُؤويه.