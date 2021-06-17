بالفيديو.. محليو الخضر مُتفوقون بثلاثية وعمورة يدخل التاريخ

إنتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني للاعبين المحليين ضد المُنتخب الليبيري بتفوق الخضر، وهي المواجهة الودية التحضيرية الأولى للناخب الوطني للمحليين عبد المجيد بوقرة، وذلك بالملعب الأولمبي الجديد لوهران.

لاعب المُنتخب الليبيري سجل هدفا تاريخيا بملعب وهران الأولمبي الجديد، حيث أصبح دورلاي أول من يُسجل على هذا الملعب الذي تم افتتاحه بصفة رسمية سهرة اليوم الخميس، هدف المُنتخب الليبيري جاء في الدقيقة ال24 بطريقة غاية في الروعة.

لاعب فريق وفاق سطيف محمد الأمين عمورة دخل التاريخ في هذا الشوط الأول الذي انتهى بتفوق الخضر بهدفين لهدف وحيد أين أصبح أول لاعب جزائري يُسجل في ملعب وهران الجديد وكذا أول لاعب يُسجل ثلاثية فوق أرضية هذا الصرح المعماري المُتميز.

ثلاثية اللاعب الشاب جاءت في الدقيقتين ال38 وال40 على التوالي من الشوط الأول والدقيقة الأولى من الشوط الثاني.