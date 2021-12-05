بالفيديو.. محمد حماقي يُصدم بما فعله مُعجب بحفله في السعودية

تعرض المطرب المصري محمد حماقي، لموقف غريب خلال إحيائه لآخر حفلاته بالسعودية.

وكما يحدث في معظم الاحيان، يصادف الفنان أموراً غريبة على المسرح، وتصرفات غير متوقعة تحدث خلال الحفل.

وفي التفاصيل، طلب أحد المعجبين من حماقي أن يلتقط لهما صورة بهاتفه الجوال. وما إن قبل حماقي ومد يده لأخذ الجوال، حتى رماه المعجب بقوة على المسرح. واصطدم الهاتف برأس الفنان.

فاستغرب المطرب من هذا التصرف، وذهب والتقط الهاتف عن الأرض لاعادته الى المعجب بعد التقاط الصورة.

وأحيا الفنان المصري ​محمد حماقي​ حفلاً ناجحاً للغاية في المملكة العربية السعودية. وحضر الحفل جمهور غفير قدم من كل المناطق في السعودية.

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كما أحيا حماقي، إحتفالية عالمية تقام للمرة الأولى بالمملكة، وهي إفتتاح النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1، بحضور أكثر من 30٠ ألف شخص من مختلف الجنسيات العربية والأوربية.

بالإضافة إلى متابعة 85 مليون حول العالم لفعاليات الحفل لحظة بلحظة. ليتربع حماقي بذلك على عرش كبرى وأهم إحتفالات المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

كما أحيا حماقي، حفل إفتتاح النسخة الأولى لسباق “جائزة السعودية الكبرى لوفورمولا 1” منفردا بجوار “حلبة كورنيش جدة”. حيث صعد على على خشبة المسرح في كامل لياقته مرتديا ملابس رياضية. ومرددا لأغنية “نفسي ابقي جنبوا” وسط استقبال حافل من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية والاجنبية.

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