بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل مجددا خلال مقابلة تلفزيونية

لا يزال الفنان المصري محمد رمضان يفاجئ الجمهور بتصرفاته وخرجاته الغريبة، التي تثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشر المصري محمد رمضان فيديو عبر صفحتيه على الفايسبوك والأنستغرام، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن “الشيشة”. مما أثار زوبعة وموجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما إعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تصرف الفنان محمد رمضان وهو يدخن الشيشة غير لائق خلال مقابلة تلفزيونية، ويعطي صورة سيئة على إسمه كونه فنان مشهور. كما إعتبرها البعض الآخر أن ما قام به الفنان المصري “واقعة غريبة”.

وتعرض الفنان المصري خلال الفترة الماضية إلى إنتقادات كثيرة بسبب فيديو مصور مع فنانة هندية تدعى “أورفاشي راوتيلا”. يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات ايحائية.

كما سبق وأثار الفنان المصري حالة من الجدل، بعد نشره فيديو على حسابه في إنستغرام في أكتوبر الماضي. وهو يراقص مضيفتين على متن طائرته الخاصة وهو في طريقه للجونة.

يذكر أن محكمة مصرية قضت في نهاية نوفمبر الماضي، بشكل نهائي في الدعوى التي تم رفعها للمطالبة بشطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية. ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل بشكل نهائي.

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