بالفيديو.. محمد رمضان يحدث ضجة في السعودية بسبب ملابسه!

أحدث النجم المصري ​محمد رمضان​ موجة من الجدل من خلال آخر حفلاته والتي أحياها بالسعودية، بسبب ملابسه. وارتدى الفنان العقال السعودي الذي يرتديه الملوك خلال تأديته أغنية “الملك” وهو عاري الصدر.

واستفز هذا التصرف الذي يعتبره محمد رمضان ضمن نطاق الاستعراض لجمهور وفئة كبيرة من اهل الخليج والسعوديين.

واعتبر هؤلاء، أن طريقة ارتداء العقال والرقص به ليس تصرفاً مقبولاً ولا بد من لفت نظر الفنان إلى اللوحات الاستعراضية التي سيقدمها قبل حفله.

هذا ووقع الفنان المصري محمد رمضان، تعهداً بالالتزام بسلوكيات المهنة، وعدم الغناء بـ”طريقة خلع الملابس” مرة أخرى.

وقال عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية، إن “محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل مهرجان الجونة السينمائي السابق”.

مؤكداً أن النقابة اشترطت عليه الالتزام بسلوكيات الفن المصري، وعدم خلع ملابسه على المسرح، احتراما للجمهور.

وتابع ذات المسؤول، أن “محمد رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وحصل على تصريح”.

وأكد أن “إقراره يطبق على صعودة المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار”.

يذكر أن محمد رمضان حرص على حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر، وقدم فقرة غنائية في حفل الافتتاح.

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