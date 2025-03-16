بالفيديو.. محمد رمضان يردتي ملابس مصنوعة بالكامل من الذهب!

أثار الفنان المصري، محمد رمضان، الجدل، بظهوره الأخير، إذ فاجأ جمهوره بمظهر استثنائي خلال زيارته إلى مومباي، بالهند.

وظهر الفنان، وهو يرتدي ملابس مصنوعة بالكامل من الذهب عيار 24 قيراطًا.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو يوثق إطلالته غير التقليدية.

وظهر الفنان، وهو يرتدي ثوبًا مكوّنًا من سلاسل ذهبية متشابكة على شكل “توب” قصير.

وأضاف إليه رداءً طويلًا واسع الأكمام يحمل نفس الطابع الذهبي البراق، مما جعله محط أنظار الجمهور والمتابعين.

وأرفق الفنان الفيديو بتعليق قال فيه: “إذا كانت ملابسي من ذهب عيار 24، فمعجبيّ من الألماس الخالص”.

وحصدت الإطلالة الفاخرة لمحمد رمضان، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، إذ انقسمت التعليقات بين منبهرين بإبداعه في اختيار الملابس الفريدة. وبين منتقدين رأوا أن المبالغة في الفخامة قد لا تكون ضرورية.

وتأتي زيارة محمد رمضان إلى الهند، لطرح أغنيته الجديدة “رولا رولا”، التي تجمعه في ديو مميز مع مغني الراب العالمي فرينش مونتانا.

https://www.instagram.com/reel/DHOheNGsK0z