بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بهدية غير متوقعة لوالدته في عيد الأم

دي هديتي لأمي ولكل أم ، نزل صورتك او فيديو مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللي تعبت وشقيت في تربيتك وأعمل هاشتاج #أمي_ملكة وهتشوفها في أغنية #أمي_ملكة ليلة #عيد_الأم على قناتي الرسمية على يوتيوب واللي والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها ❤️ #ثقة_في_الله_نجاح