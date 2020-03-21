بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بهدية غير متوقعة لوالدته في عيد الأم
قدم النجم المصري محمد رمضان، هدية جد مميزة لوالدته، بمناسبة عيد الأم، وشاركها مع جمهوره على انستغرام.
وتتمثل هدية محمد رمضان الجد مميزة لوالدته، في إصدار أغنية لها بهذه المناسبة، تقديراً منه على تفانيها في تربيته.
وطلب محمد رمضان من متابعيه أن ينشروا صورهم مع أمهاتهم، حتى لو توفاها الله مع وضع هاشتاغ “#أمي_ملكة”.
وسوف يتم أخذ هذه اللقطات ووضعها في أغنيته، التي سوف تعرض على قناته الرسمية على يوتيوب ليلة عيد الأم.
ومن جهة أخرى، شارك محمد رمضان في “تحدي الخير” بمصر، من خلال التبرع بـ 2 مليون جنيه لوزارة الصحة من أجل محاربة فيروس كورونا.
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