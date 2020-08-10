بالفيديو.. محمد عساف يفاجئ جمهوره بدخوله القفص الذهبي

فاجأ النجم الفلسطيني محمد عساف، جمهوره، بدخوله القفص الذهبي، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الفيديوهات التي تمّ تسريبها من حفل الزفاف الذي أقيم في دبي وسط أصدقاء وأقارب الفنان.

وحسب موقع الفن، فإن العروس التي شغلت إهتمام الجمهور، تحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة، وهي من خارج الوسط الفني.