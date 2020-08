بالفيديو.. محمد عساف يفاجئ جمهوره بدخوله القفص الذهبي

View this post on Instagram

إحتفل النجم الفلسطيني #محمد_عساف بحفل زواجه خلال الساعات القليلة الماضية بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني. الحفل أقيم في دبي واقتصر على الأهل والمقربين في إحدى الصالات، أما عن جنسية الفتاة فهي من فلسطين وبالتحديد غزة من أم دنماركية. الخبر مفاجاة لمتابعيه خاصةً أنه جاء من دون سابق إنذار بوجود علاقة حب يعيشها محبوب العرب يذكر أن محمد عساف كان مخطوباً من لسابقة الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي إلا أن علاقتهما لم تدم طويلاً وعلقت وقتها لينا حول سبب فسخ الخطوبة بـ "عندما تمت خطوبتي كنت أعمل في التلفزيون، وهذا فتح المجال لكلام الناس، ولو لم أكن مقدمة برامج معروفة ولو لم يكن محمد فناناً مشهوراً لما التفت أحد إلى موضوع فسخ خطوبتنا وأضافت: "أنا أقول لهم انتقدوا عملي لكي أتطور، ولكن أن تنتقدوا حياتي الشخصية فهذا قرار مشترك بيني وبين محمد، وكل القصة أننا تعارفنا وأعلنّا خطبتنا، ثم افترقنا حتى لا نندم على الزواج ومن ثم الطلاق".