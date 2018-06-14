بالفيديو : محمد عيسى يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

هنأ مساء اليوم الخميس محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والاوقاف الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات ونحمد الله تعالى الذي بلغنا شهر رمضان نحمده أن منى علينا بصيام وقيام لياليه وقرائة كتابه.

هاهو شهر الصيام إنتهى لنستقبل من الغد العيد يوم الفرح والسعادة والبشرة وتواصل الارحام وزيلرة الجيران والمرضى في المستشفيات.

هذا اليوم الذي يلتقي فيه الناس لتغفر ذنوبهم ويتجاوزوا عن خلافاتهم وليلتأموا في وئام وإنسجام الذي دعى إليه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

حيث تجتمع فيه الأمة الإسلامية جمعاء على يوم واحد وحي من الله عزوجل على أن تتوحد القلوب والكلمة كما وحد الله عيدا.

ونحمد الله على أن منى على أرضنا الجزائر شهر كانت ساعات ودقائقه مليئة بالتضامن وبالتفكر في حال الفقير وعابر السبيل والمحتاج .