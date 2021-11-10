بالفيديو.. محياوي يكشف تفاصيل صفعه عقب مواجهة المدية

كشف رئيس فريق مولودية وهران “الطيب محياوي” ملابسات قضية صفعه من قبل مناصر عقب مواجهة نادي الغرب أمام أولمبي المدية.

وقال “محياوي” اليوم الأربعاء في تصريحات لوسائل الاعلام.

“الأمر انطلق بتبادل الحديث بشكل عادي بيني وبين 12 مناصر والذين كانوا يشتمون اللاعبين عقب مواجهة أولمبي المدية”.

“بعد نهاية الحديث ركبت في السيارة من المُقدمة ليقوم أحد المناصرين بصفعي بتمويه من مناصر آخر”.

“نحن الآن بصدد التحري عن من يقف وراء هاته المجموعة من الأنصار والتي أعتبرها “خالصة” من قبل بعض الأشخاص”.

“وذلك خصيصا من أجل شتم اللاعبين ولهذا السبب أنا أُطالب بخوض المباريات القادمة دون جمهور الى غاية توفر الشروط اللازمة في الملاعب”.

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وفتح مدرب بارادو الطاهر شريف الوزاني النار على رئيس مولودية وهران الطيب محياوي مطالبا إياه بإنقاذ فريقه السابق من الهاوية.

وقال شريف الوزاني لتلفزيون “النهار”: “إنهم يسيرون بالمولودية إلى الهاوية، لعبت في الفريق وفي سني 19، أتكلم من أعماق قلبي يجب أن لا يتركوه”.

ووجه رسالة إلى الأنصار قائلا “الأنصار هم رأس مال الفريق وحدهم بإمكانهم إرجاعها إلى مكانتها”.

كما وجه رسالة مشفرة للرئيس يحياوي يقول ” الانسان الفاشل يبقى فاشل ومن لايعرف كرة القدم لن يستطيع تسيير فريق مثل المولودية”.

وختم “مهزلة وراء مهزلة حسبنا الله وحده ونعم الوكيل في مايحدث في هذا النادي العريق”.