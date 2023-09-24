بالفيديو.. محيوص هدافا ويهدي يافردون فوزا مثيرا أمام بازل

قاد الدولي الجزائري، أيمن محيوص، ناديه يافردون السويسري، لفوز مثير، مساء اليوم الأحد، استقر على ثلاثية مقابل هدفين، أمام الضيف بازل.

ونجح محيوص، الذي شارك أساسيا رفقة مواطنه وزميله في النادي هيثم لوصيف، في تسجيل ثالث أهداف فريقه عند الدقيقة 78، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم يافردون بثنائية لهدف، ضمن فعاليات الجولة الـ7 من الدوري السويسري.

وسجل مهاجم الخضر، هدفه برأسية محكمة بعدما ارتقى فوق الجميع لاستقبال ركنية زميله، رافعا بذلك، رصيد يافردون، إلى 11 نقطة في المركز الـ 6، بينما تجمد رصيد بازل، عند النقطة 4 في المركز ما قبل الأخير.