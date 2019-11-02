بالفيديو.. محُلل سعودي يتجاوز حدوده مع بلايلي ويقصفه بالثقيل!

تمادى اللاعب السعودي السابق والمحلل الحالي، جاسم الحربي، في إنتقاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بعد خرجته الأخيرة مع مُدرب ناديه.
وتحدث قائلا في القناة الرياضية السعودية :”يجب على بلايلي أن يتحلى بالتحضر والإحترافية عندما يتعامل مع مُدربه”.
وواصل :”إن كان يعتبر نفسه لاعبا مُحترفا، فيجب عليه عدم القيام بمثل ذلك التصرف غير المُتحضر”.
وأردف :”تصرف بلايلي غير حضاري، ولا نقبله من أي لاعب مُحترف، سواء كان أجنبيا، عربيا أو سعوديا”.
وختم :”لو كان ينشط في أوروبا، لما كانت ردة فعله مماثلة، ولخرج وصافح مُدربه وزملاءه دون إشكال”.
جاسم الحربي :
سلوك غير حضاري من بلايلي بعد أن تم تغييره من قبل المدرب ، وهذا أمر غير مقبول من لاعب محترف. @jassim10 pic.twitter.com/IwSd7g4Fui
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
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