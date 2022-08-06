بالفيديو: مخالفة مرورية خطيرة غرامتها 5000 دينار مع امكانية رفع جنحة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول مناورات خطيرة وإستهتار بأرواح الآخرين.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال سلوكيات “التجاوز الذي يعيق السير في الإتجاه المعاكس عند سلوك النصف الأيسر من الطريق” منصوص عليها في المادة 30 من المرسوم التنفيذي 04-381 ومعاقب عليها بالمادة 66/د-3 من نفس القانون، عقويتها تتمثل في غرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 5000 دج، بالإضافة إلى امكانية رفع جنحة “تعريض حياة الغير للخطر”.

ونشرت ذات المصالح مقطع لفيديو متداول عبر منصات التواصل الإجتماعي يظهر مناورات خطيرة من طرف صاحب حافلة محاولا تجاوز شاحنة أخرى. ويقوم بإلقاء اللوم على صاحب الشاحنة التي تسير في الاتجاه المعاكس.

كما اوضحت ذات المصالح من خلال الفيديو المتداول أن سائق الحافلة تناسى السرعة المفرطة التي كان يسير بها. بالإضافة إلى المسافرين الذين كانوا على متن الحافلة والمقدر حسب المعني 47 شخص. وكذا شروط التجاوز الآمن.

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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول عدم تثبيت لوحة غاز البترول الممّيع GPL على الواجهة الخلفية للسيارة”. وكذا مايترتب عنها من غرامة جزافية.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية أن “عدم تثبيت لوحة غاز البترول الممّيع GPL على الواجهة الخلفية للسيارة” تعتبر مخالفة منصوص عليها بالمادة 12 من المرسوم التنفيذي 83-496 المؤرخ في 13 أوت 1983 .

وأضاف المنشور أنه ووفقا للمادة 459 من قانون العقوبات، يعاقب المخالف بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج.

وتابعت ذات المصالح في منشورها انه لا يشترط تثبت لوحة غاز البترول الممّيع GPL على الهيكل أو واقي الصدمات. والأهم ان تكون في موضع من السهل رؤيته ويظهر للذين يسيرون خلف المركبة.

أما بالنسبة لمركبات النقل المشترك، أوالتي يفوق وزنها 2500 كغ، يجب تثبيت لوحة غاز البترول الممّيع GPL على الواجهتين الجانبيتين.

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