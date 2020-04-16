بالفيديو.. مخلوفي: “كل الشكر والإمتنان لعمال قطاع الصحة”

وجّه البطل الأولمبي الجزائري، توفيق مخلوفي، راسلة شكر، تقدير وامتنان، لعمال قطاع الصحة، بالنظر لمجهوداتهم في مكافحة فيروس كورونا.

ونشر توفيق مخلوفي، مقطع فيديو عبر “تويتر” قال فيه: “أبلغ تحياتي وامتناني، للأطباء الذين يتواجدون في الصف الأول، وأتمنى من الله أن يحميكم ويجازيكم، وكل الجزائر ممتنة لكم”.

وفي نفس الوقت وجه مخلوفي، رسالة للشعب الجزائري قائلا: “علينا احترام اجراءات الوقاية بكل جدية، فهذا الفيروس مميت”.

وتابع توفيق مخلوفي: “في الأخير أود أن أعزي عائلات كل ضحايا هذا الفيروس، وأتمنى من الله أن يلهمهم الصبر، ويتغمد موتاهم بالرحمة والمغفرة”.