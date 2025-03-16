بالفيديو.. مدافع أرسنال الانجليزي يشيد بأمين غويري

حظي الدولي الجزاري، أمين غويري، نجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بالاشادة مجددا، نظير تألقه هذا الموسم.

وصرح الفرنسي، ويليام ساليبا، مدافع أرسنال الإنجليزي، لموقع “Téléfoot”: “أمين غويري، قادر على المراوغة، والتسجيل، إنه لاعب متكامل”.

كما أضاف: “وهو أيضًا لاعب ذكي جدًا، إذا كان عليه أن يتخلى عن الكرة، فإنه يتخلى عنها، وإذا كان عليه أن يسدد، فإنه يسدد”.

وتأتي هذه الاشادة التي تلقها أمين غويري، بالنظر للمستوى، والمردود الكبير الذي يقدمه مع ناديه أولمبيك مارسيليا في الليغ1 الفرنسية.