بالفيديو.. مدان:”هكذا ساهم “زطشي” في التتويج القاري”

أكد مناجير المنتخب الوطني الأول “حكيم مدان” أن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم وعلى رأسها “خير الدين زطشي” ساهمت في التتويج القاري.

وقال “مدان” على هامش تكريمه اليوم الخميس من قبل والي ولاية تيزي وزو رفقة النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال”.

“الإتحادية الجزائرية لكرة القدم وعلى رأسها الرئيس “خير الدين زطشي” وفرت كل الإمكانيات الضرورية للمنتخب الوطني من أجل التحضير بشكل جيد لمنافسة كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف:”رئيس الفاف كان في الإستماع دائما ولبى كل مطالبنا ومطالب الطاقم الفني وأعضاء الوفد لذلك يجب الإعتراف بفضله”.