بالفيديو.. “مدان” يُوجه رسالة للجزائريين!

وجه “حكيم مدان”، مناجير المنتخب الوطني، رسالة للجماهير الجزائرية، وهذا قبل موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا المُنتظرة صيفا في مصر.

وصرّح لـ”تلفزيون النهار” قائلا :”الكان يُمكن أن تتحول لجُرعة أوكسيجين بالنسبة لنا، خاصة عندما نرى ما تمر به كُرتنا الجزائرية”.

وواصل :”أطلب من الجميع أن يضعوا خلافاتهم جانبا، لأننا لا نمتلك بلد غير الجزائر، وإن شاء الله سنحقق نتائج إيجابية”.

يُشار بأن قُرعة “الكان 2019” وضعت “الخضر” في مجموعة تبدو في مُتناول أشبال، “جمال بلماضي” متمثلة في “السنيغال”، “تانزانيا” و”كينيا”.