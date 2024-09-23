بالفيديو.. مدرب ألمانيا يكشف حقيقة التحاق مازة بـ “الخضر”

قطع مدرب منتخب ألمانيا، لفئة أقل من 20 سنة، هانيس وولف، الشك باليقين، بخصوص قضية التحاق النجم الصاعد لهيرتا برلين، إبراهيم مازة، بالمنتخب الوطني الجزائري.

وارتبط صاحب الـ 18 ربيعا، بتمثيل الخضر مستقبلا، وهو الذي يقدم مستويات راقية رفقة أكابر هيرتا برلين، في الدرجة الثانية الألمانية.

وتحدثت العديد من التقارير، عن نجاح “الفاف” في اقناع اللاعب الشاب، بتغيير جنسيته الرياضية. تحسبا للالتحاق بالمنتخب الوطني، بعدما سبق له تمثيل ألمانيا في الفئات الشبانية.

وتحدث مدرب ألمانيا لأقل من 20 سنة، هانيس وولف، عن قضية مازة، في تصريحات خص بها قناة “سبورت1” الألمانية.

وقال وولف: “مازة تواجد معنا في منتخب أقل من 20 سنة خلال فترة التوقف الدولي الماضية. ولكنه وبصفة رسمية، سيتحول للعب مع منتخب الجزائر”.

قبل أن يستدرك ذات المتحدث: “إنه لاعب مميز يحمل الرقم 10 مع هيرتا برلين. ويتألق مع فريقه هذا الموسم.. لكن مع منتخب ألمانيا وجد بأن الأمور صعبة عليه من أجل التواجد مع المانشافت”.

وختم وولف: “في مركزه، هناك فلوريان فيرتز وجمال موسيالا، وهما لاعبان في مقتبل العمر. وسيكون من الصعب على مازة أن ينافسهما على المدى الطويل، ولقد وجد بأن الجزائر خيار أفضل بالنسبة له من الناحية الرياضية”.