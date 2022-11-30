بالفيديو.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب إنسانية مشجّع عربي

كشف مدرب البرازيل تيتي انه تعرّض إلى موقف استثنائي بطله رجل عربي كان يحمل العلم الفلسطيني بعد احدى مباريات مونديال قطر.

وذرف تيتي الدموع اثناء الحديث عن سرد قصته خلال الندوة الصحفية :”الرياضة تمنحنا العديد من الأمور الايجابية أبرزها التربية، أتذكر عائلتي كانت عائدة من المباراة إلى الميترو، المسافة كانت بعيدة و حفيداي كانا ثقيلا الوزن نوعا ما، احدهما كان محمولا و الثاني كان نائما أثقل”.

وأضاف تيتي ” تصوروا ظهر رجل عربي و قام بأخذ حفيدي وحمله”

وأردف “شاهدت الصورة كانت رائعة جدا، أود مقابلة هذا الرجل العربي، هذه الأمور تجعلنا أكبر حتى من كرة القدم”.

كما ختم مدرب السيليساو “هذه الإنسانية تجعل الجميع مجبرين على احترام بعضهم البعض”.

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