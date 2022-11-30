بالفيديو.. مدرب البرازيل يلتقي المشجّع العربي و يكرّمه بطريقته الخاصة
بقلم عزيز طالبي
نفّذ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم طلب المدرب تيتي بالبحث عن المشّجع العربي الذي ساعد ابنته على حمل حفيده بعد إحدى المباريات المونديالية.
وقام الاتحاد البرازيلي بالتواصل مع البطل الفلسطيني حسام سافاريني، أين دعاه للالتقاء بمدرب “السليساو” في إحدى الحصص التدريبية. وهو الآمر الذي تحقق له،
كما جمع الطرفان حديث شيّق ، ليقّرر تيتي منح المشّجع سافاريني “عاشق السيليساو” قميص المنتخب موقّع من طرف جميع اللاعبين.
تيتي مدرب #البرازيل يقابل الفلسطيني حسام سافاريني الذي ساعد ابنته في حمل أطفالها أثناء تواجدها بمترو الدوحة ويهديه قميص #السامبا #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IxFqsWupBl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
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