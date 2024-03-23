بالفيديو.. مدرب الخضر يصفع لاعبيه لتهدئتهم بعد مشاحنات مع التونسيين
بقلم عزبز طالبي
قام مدرب الخضر لأقل من 20 عاما ياسين مانع بصفع عدد من لاعبيه قصد التهدئة بعد المناوشات التي حدثت مع لاعبي منتخب تونس.
و استحسن عدد من المتابيعن للمباراة التي تجمع بين المنتخبين الشقيقين بملعب عمر حمادي ببولوغين خطوة مانع، خاصة وأن مسؤوليته كبيرة في تعليم اللاعبين كرويا وأخلاقيا.
L’entraîneur des U20 algériens Yacine Manaa qui gifle ses joueurs 😳😳😳 pic.twitter.com/ch73lUEaW7
— La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) March 23, 2024
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