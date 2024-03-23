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الرياضة

بالفيديو.. مدرب الخضر يصفع لاعبيه لتهدئتهم بعد مشاحنات مع التونسيين

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو.. مدرب الخضر يصفع لاعبيه لتهدئتهم بعد مشاحنات مع التونسيين
مدرب الخضر
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قام مدرب الخضر لأقل من 20 عاما ياسين مانع بصفع عدد من لاعبيه قصد التهدئة بعد المناوشات التي حدثت مع لاعبي منتخب تونس.

و استحسن عدد من المتابيعن للمباراة التي تجمع بين المنتخبين الشقيقين بملعب عمر حمادي ببولوغين خطوة مانع، خاصة وأن مسؤوليته كبيرة في تعليم اللاعبين كرويا وأخلاقيا.

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