بالفيديو.. مدرب الرجاء البيضاوي يتشاجر مع منسق الكاف تضامنا مع صحفي جزائري

شهدت الندوة الصحفية التي تبعت نهائي كاس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بين شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي المغربي أجواء مشحونة، بسبب منسق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي تعامل بطريقة غريبة مع أحد الصحفيين الجزائريين، ما دفع المدرب التونسي لفريق الرجاء المغربي لمقاطعة الندوة الصحفية.

وندد أحد الصحفيين الجزائريين بعنصرية منسق الكاف الذي رفض منحه الكلمة لطرح سؤال على المدرب التونسي، وهو ما تسبب في مشادات كلامية بين الطرفين ليتضامن مع مدرب الرجاء المغربي الذي قرر بدوره مقاطعة الندوة الصحفية بسبب عنصرية منسق الكاف.

هذا وكان فريق الرجاء البيضاوي المغربي قد حقق الفوز بنتيجة 2-1 أمام شبيبة القبائل ليكون أول نهائي يخسره فريق الكناري قاريا منذ نشأته.