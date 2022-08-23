بالفيديو.. مدرب المنتخب الوطني يواسي لاعبا فلسطينيا ذرف الدموع

عرفت نهاية مباراة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة خطوة إنسانية ورجولية من قبل المدرب رزقي رمان. بفضل مواساته ودفاعه عن الفلسطنيين.

وقام رمان بتشجيع اللاعب الفلسطيني الذي ذرف الدموع بعد المباراة مباشرة، الأمر الذي أجبره على الالتفات حوله وشجّعه بكلمات قال فيها :”رانا معاكم وقضيتكم هي قضيتنا، معكم كشعب جزائري”.

وقال رمان عن المباراة :”المواجهة لم يكن المهم الفوز بها إنما الروح الرياضية، لأننا نؤيد فلسطين قلبا وقالبا”.

وأضاف :” إحترمنا الخصم،و كنا قادرين على الفوز بشكل أكبر”.

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