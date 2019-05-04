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بالفيديو.. مدرب رائد القبة يُفجر فضيحة مدوية جديدة !!

الرياضة
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بالفيديو.. مدرب رائد القبة يُفجر فضيحة مدوية جديدة !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

فجر مدرب فريق رائد القبة “مالك غوغام” فضيحة مدوية جديدة أمسية اليوم السبت بعد نهاية مواجهة “نجم مقرة”.

وقال “غوغام” في تصريحات تلفزيونية عقب المواجهة التي رسمت صعود نجم مقرة للمحترف الأول موبيليس.

“يجب القضاء على البيع والشراء في الكرة الجزائرية ولا أفهم كيف يجلب هؤلاء الفرق الأموال لشراء المباريات بينما تبقى الفاف تتفرج”.

“لا توجد عقوبات من الفاف وتُريدون أن لا يتصل بنا رئيس نجم مقرة ورئيس وداد تلمسان من أجل ترتيب مقابلة اليوم”.

“أقولها بكل صراحة إتصلت بنا جميع الفرق لترتيب مواجهة اليوم ضد نجم مقرة لذلك كرة القدم الجزائرية يجب أن تُراجع”.


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