بالفيديو.. مدرب موريتانيا يتوعد بلماضي !

أطلق مدرب منتخب موريتانيا، أمير عبدو، تصريحات استفزازية، قبل الصدام المرتقب مع الخضر في “كان” كوت ديفوار.

ويلتقي المحاربون بعد غد الثلاثاء، بالمرابطين، برسم الجولة الـ 3 والأخيرة من دور المجموعات. في لقاء سيكون فيه الخضر أمام حتمية الفوز لضمان تأهلهم إلى ثمن النهائي.

ويتواجد الخضر في المركز الثالث للمجموعة الـ4 بنقطتين، مقابل صفر نقطة لموريتانيا، التي تبحث عن الفوز، على أمل التأهل كأحد أفضل أصحاب المراكز الثلاثة (تأهل 4 منتخبات من أصل 6 مجموعات).

وعقب انتهاء الندوة الصحفية التي عقدها بعد الهزيمة أمس السبت أمام أنغولا، سئل أمير عبدو، إن كان يملك الوقت من أجل التحضير، لمواجهة الجزائر.

ورد مدرب موريتانيا، أمير عبدو: “أطلبوا من جمال بلماضي أن يحضر نفسه”.