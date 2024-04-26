بالفيديو.. مدرب مولودية الجزائر ينطق الشهادتين ويدخل الإسلام

أعلن مدرب مولودية الجزائر، الفرنسي باتريس بوميل، اليوم الجمعة، إسلامه، حيث نطق الشهادتين في مسجد جنان مبروك بالحراش.

ومن مسجد جنان مبروك بالحراش، أعلن إمام المسجد أن مدرب مولودية الجزائر. قرر تغيير اسمه من باتريس إلى أمير، بعد دخوله الاسلام.

وقبل هذا، تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، منذ أيام، خبر تغيير الفرنسي باتريس بوميل، ديانته، واختياره اعتناق الإسلام.

ولاقى الخبر تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وبالخصوص من جمهور مولودية الجزائر.

يذكر أن التقني الفرنسي باتريس بوميل، تعاقد مع مولودية الجزائر شهر مارس من العام الماضي، وحقق مع الفريق نتائج جد مرضية في الموسم الجاري.