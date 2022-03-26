بالفيديو.. مدرب مولودية بجاية يعلن استقالته من العارضة الفنية
بقلم عزيز طالبي
أعلن المدرب كريم قاصدي اليوم استقالته من العارضة الرسمية لفريق مولودية بجاية اليوم لعديد الأسباب.
كما قال قاصدي في تصريح لـ “النهار”: “سأنسحب رسميا من العارضة الفنية للظروف الحالية.الظروف أصبحت لا تسعادني في الفريق. بالتوفيق للمدرب الجديد الذي سيخلفني”.
كما أضاف “لا يوجد افضل قرار من الاستقالة. بصراحة هكذا لا أستطيع المواصلة”.
&
c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/LNuRl