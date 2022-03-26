بالفيديو.. مدرب مولودية بجاية يعلن استقالته من العارضة الفنية

أعلن المدرب كريم قاصدي اليوم استقالته من العارضة الرسمية لفريق مولودية بجاية اليوم لعديد الأسباب.

كما قال قاصدي في تصريح لـ “النهار”: “سأنسحب رسميا من العارضة الفنية للظروف الحالية.الظروف أصبحت لا تسعادني في الفريق. بالتوفيق للمدرب الجديد الذي سيخلفني”.

كما أضاف “لا يوجد افضل قرار من الاستقالة. بصراحة هكذا لا أستطيع المواصلة”.

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