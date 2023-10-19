بالفيديو.. مدرب نيس يعلق بخصوص العقوبة المفروضة على يوسف عطال
تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، فرانسيسكو فاريولي، اليوم الخميس، عن العقوبة التي فرضتها إدارة النادي على اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال.
وقال فاريولي، في الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة أولمبيك مارسيليا: “فيما يتعلق بايقاف يوسف عطال، أعتقد بأن بيان إدارة الفريق كان واضحا”.
كما أضاف مدرب نادي نيس: “عطال نحبه جميعا، هو يعتبر لاعب مهم، ونحن جد متمسكين بخدماته”.
وتابع فرانسيسكو فاريولي: “كرياضيين لدينا حقوق، وعلينا واجبات، وكما قلت بيان النادي كان واضحا، هناك عقوبة، وتحقيق، وكل هذا يتعدى الجانب الرياضي”.
🗣 “Youcef est un garçon que nous aimons tous […] Il y a une suspension et une enquête en cours, tout cela va au-delà de l’aspect sportif.”
🔴⚫ Francesco Farioli s’exprime sur la suspension de Youcef Atal. pic.twitter.com/j0VleMibyH
— RMC Sport (@RMCsport) October 19, 2023