بالفيديو.. مدريد تتزين بصورة محرز

تزينت العاصمة الإسبانية مدريد، بصور نجوم النادي الملكي ريال مدريد، ونظرائهم من مانشستر سيتي، قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين لحساب رابطة الأبطال.

ونشر نادي مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لإحدى الساحات بمدينة مدريد، أين تزينت بصور نجوم فريقي السيتي، والريال.

وتصدر الدولي الجزائري رياض محرز، صور نجوم النادي الإنجليزي من جهة، ونجم ريال مدريد، كريم بن زيمة من الجهة المقابلة.

يذكر أن مانسيتر سيتي، سيحل ضيفا سهرة اليوم الأربعاء، على نادي ريال مدريد، ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.