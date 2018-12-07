بالفيديو.. مدوار:”سنوقف البطولة ل3 أسابيع بسبب الإنتخابات الرئاسية”

أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن البطولة ستتوقف لمدة 3 أسابيع بسبب الإستحقاقات الرئاسية القادمة.

وقال مدوار خلال نزوله ضيفا سهرة اليوم الجمعة على برنامج “داخل ال18″ في تلفزيون النهار:”فيما يخص برمجة مرحلة العودة أخذنا العديد من الإعتبارات من بينها مشاركة الأندية الأندية في المنافسات العربية والإفريقية وكذا كأس الجمهورية والشان”.

“ستنتهي مرحلة العودة في الأسبوع الأول من شهر ماي وخلال الإنتخابات الرئاسية ستتوقف البطولة الوطنية لثلاثة أسابيع من بداية الحملة إلى غاية الإنتخابات وهو الوقت المحدد من قبل وزارة الداخلية”.