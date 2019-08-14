بالفيديو.. مدوار:”هذا هو الشيئ السلبي الجديد في الموسم الكروي 2019-2020″

كشف رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار” عن انطلاق الموسم الكروي 2019-2020 بدون راعي رسمي.

وقال “مدوار” اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية.

“الشيئ السلبي الجديد في الموسم الكروي 2019-2020 هو عدم وجود راعي رسمي بعد إنتهاء العقد الذي كان يربطنا بمؤسسة موبيليس”.

“راسلنا موبيليس في العديد من المرات لكننا لم نجد آذانا صاغية ولم نتلقى أي رد”.

“اتمنى ان يكون الموسم الجديد ناقص من العنف ومن التصريحات الغير مسؤولة لأن الرابطة ستضرب بيد من حديد في حال حدوث الأمور المذكورة”.