بالفيديو.. مدوار :”الدستور الجديد يُلبي مطالب الحراك المُبارك”

أشاد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة ، بما يتضمنه الدستور الجديد، الذي يُصوت عليه الجزائريون، منذ صبيحة اليوم الأحد.

وتحدث مدوار لتلفزيون النهار قائلا :”الدستور الجديد، سيأتي بالعديد من الأمور المفيدة، وهو يلبي مطالب الحراك المُبارك”.

وواصل :”أتمنى أن يخرج الجزائريون بقوة لصنادق الإقتراع، ويعبروا عن موقفهم، وآمل أن يكون هذا الموقف بالتصويت بنعم”.

وختم :”نطمح أن يكون هذا الدستور، مُلبيا لتطلعاتنا من أجل الحرية والديمقراطية، ومبدأ تكافىء الفُرص، لكي نشاهد هذا التغيير قريبا”.

ولم يُفوت مدوار، الفُرصة من أجل الدعاء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالشفاء العاجل.