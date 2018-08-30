أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن ملف رائد القبة لتأهيل اللاعبين الجدد بات ينقصه فقط دفع مصاريف الإنخراط في البطولة بعد تسوية الفريق لقضية الديون.

وإعتبر مدوار أن الكرة في ملعب مسيّري إتحاد الحراش الذين لم يكملوا ملفهم إلى حد الآن مددا أن الرابطة لا تملك أي مشكل مع جميع الأندية.

وتحدث مدوار في تصريح حصري للنهار على هامش تواجده بمدينة الطارف من أجل تفقد الأرضية التي ستحتضن مشروع مركز تكوين تابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم أين تحدث قائلا:

“رائد القبة كان تقدم بملف منقوص الأسبوع الماضي، إلا أن الملف الثاني إستوفى كل الشروط بإستثناء مصاريف الإنخراط في البطولة”.

وبخصوص قضية إتحاد الحراش قال مدوار”إتحاد الحراش قدم ملف يوم الإثنين وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الملف، وأبلغناهم يوم الثلاثاء أن الملف ينقصه بعض الوثائق”

وأضاف: “الكرة الآن في مرمى مسيّري إتحاد الحراش، والذي لا يملك أي مشكل مع الرابطة الوطنية بل يملك مشكل مع لاعبيه فقط”.