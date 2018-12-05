بالفيديو.. مدوار: “صعب علي التأقلم مع منصبي الجديد”

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أنه من الصعب عليه التأقلم مع منصبه الجديد كرئيس للرابطة، في فترة قصيرة.

وصرّح مدوار، اليوم الأربعاء، لتلفزيون “النهار”: “رابطتنا الحالية فتية، ومعظم أعضائها من رؤساء ومسيري الأندية الوطنية”.

وأضاف: “بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من تسيير هذه الرابطة، من الصعب علينا التأقلم في هذا المنصب، في ظرف قصير من الزمن”.

وتابع: “بعد 22 سنة كرئيس نادي، اليوم نترأس رابطة من 32 فريقا، وسنعمل على التقليل قدر الإمكان من الأخطاء المرتكبة”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، على هامش اجتماع الفاف والرابطة مع رؤساء الأندية المحترفة، بمركز سيدي موسى.