بالفيديو.. مدوار: “كاين جولة واحدة فقط تلعب بدون جمهور” !

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أن قرار اللعب بدون جمهور سيمس جولة واحدة فقط من مباريات المحترف الأول والثاني.

وأجرى رئس الرابطة حوارا حصريا مع تلفزيون النهار تحدث من خلاله عن قرار اللعب بدون جمهور بسبب فيروس كورونا قائلا:

“نحن كمسؤولين في الرياضة، هذه إجراءات وقائية وما علينا إلا تطبيق القوانين ونتمنى إن شاء الله أن لا تؤثر على السير الحسن للبطولة فيما تبقى من جولات”.

“تبقى الآن 9 جولات بالإضافة إلى منافسة كأس الجزائر، نتمنى إن شاء الله أن لا تؤثر وبعد 31 مارس سيكون هناك حديث آخر، ولحسن الحظ أن هناك جولة واحدة فقط وهي الجولة الـ22 التي ستتأثر بهذا القرار، بما أنها ستكون أيام 14،15،16 ومن بعدها كأس الجزائر، وبعدها سيكون تاريخ الفيفا من 23 مارس إلى 31 مارس”.