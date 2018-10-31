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بالفيديو.. مدوار يفتح النار على مسؤولي الأندية

الرياضة
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بالفيديو.. مدوار يفتح النار على مسؤولي الأندية صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

فتح رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار النار على مسؤولي الأندية اللذين يُحملون النتائج السلبية لهيئته.

وقال مدوار في تصريحات لتلفزيون النهار:”تحميل مسؤولي الأندية مسؤولية النتائج السلبية لفرقهم للرابطة الوطنية هو كلام فارغ”.

“المسؤول الذي لا يستطيع القيام بعمله على رأس فريقه يُحمل المسؤولية للرابطة.. الرابطة لا تلعب في الميدان ولا تُسدد أجور لاعبي فرقكم”.

“يتكلمون عن التحكيم لكن أريد أن أقول أن الرابطة الوطنية ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتعيين الحكام.. حنا نخلصو الحكام فقط”.


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