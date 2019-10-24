بالفيديو.. مدوار يكشف اختلاف سياسته قبل وبعد الحراك الشعبي

كشف رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار” الإختلاف الكبير في السياسة المنتهجة من قبله قبل وبعد الحراك الشعبي.

مدوار قال خلال نزوله ضيفا سهرة اليوم الخميس على برنامج “داخل ال18” في تلفزيون النهار.

“ترأسي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم كان قبل الحراك الشعبي أين كانت القرارات تُتخذ وفق أهواء البعض”.

“بعد حدوث التغيير أصبحت هناك سياسة آخرى حيث لم يعد باستطاعتنا برمجة المباريات أيام الثلاثاء والجمعة بسبب المسيرات”.

“سبب تذبذب البرمجة أيضا مشاركة عدد كبير من الأندية الجزائرية في الكأس العربية وكأس إفريقيا وتربصات المنتخبين الأولمبي والمحلي اضافة إلى تواريخ الفيفا”.