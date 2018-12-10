بالفيديو.. مدوار: “19 فريق ممنوع من الإستقدامات”

الرياضة
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بالفيديو.. مدوار: “19 فريق ممنوع من الإستقدامات”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أن هناك 19 فريق من المحترف الأول والثاني، ممنوع من الإستقدامات الشتوية.

وصرح عبد الكريم مدوار، في هذا الخصوص لقناة “النهار”: “هناك عسرة أندية من المحترف الأول، وتسعة من المحترف الثاني، ديونهم تتعدى مليار سنتيم”.

وأضاف: “على هذه الفرق تسوية وضعية لاعبيها، وأن يتوصل الطرفان لإتفاق، حتى تتمكن الأندية من الحصول على إجازاة لاعبيها الجدد”.

وأوضح عبد الكريم مدوار: “الأمر الجديد في هذه القضية، هو أن تسوية ديون اللاعبين تتم حسب أقدمية قضية كل لاعب، وليس حسب رغبة الأندية”.


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