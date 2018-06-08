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بالفيديو.. مديرية الخدمات الجامعية بالعفرون تنظم إفطارا جماعيا للطلبة

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. مديرية الخدمات الجامعية بالعفرون تنظم إفطارا جماعيا للطلبة
بقلم هواري شالخ

نظمت أمس الإقامة الجامعية العفرون 1 التابعة لمديرية الخدمات الجامعية العفرون بالبليدة، إفطارا جماعيا.

جمعت فيه الطلبة المقيمين الجزائريين والأجانب وعمال الإقامة ومسؤولي قطاع الجامعة والخدمات الجامعية على طاولة واحدة.

وشارك هذا الافطار رفقة الطلبة المقيمين مديرجامعة البليدة 2 البروفيسور خالد رامول رفقة مدير الخدمات الجامعية العفرون بوكرمة ابراهيم .

إضافة إلى ومدراء الاقامات الجامعية، وممثلي السلطات المحلية والعسكرية بدائرة العفرون والبليدة، وكذا ممثلي التنظيمات الطلابية والعمالية بالعفرون.

من جهتهم رحب الطلبة الاجانب بهذه المبادرة التي جعلتهم يتقاسمون مائدة الافطار مع زملائهم الجزائريين.

وكذا الاحتكاك بالمسؤولين في طاولة واحدة سادتها اجواء التضامن والفرجة.

واوضح مدير الاقامة الجامعية العفرون1 عبد الرحمان التائب، في حديثه لـ”النهار”ان هذه المبادرة تهدف الى خلق جو عائلي للطلبة المقيمين.

وكسر الروتين، وابراز الطابع الجزائري في لم شمل الاسرة الجامعية .

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