بالفيديو.. مدير المنافسات في الكاف يصف ملعب وهران بـ “الجوهرة”

ابدى سامسون أدامو مدير المنافسات في الكاف رضاه التام لتقدم الأشغال في الملاعب الجزائرية التي ستحتضن مباريات الشان. بما فيها ملعب وهران.

وقال أدامو في تصريح له لـ “النهار”، بوهران :”زرنا الأوبيرا التي ستحتضن القرعة، التي اعتبرها جوهرة، بعدها تنقلنا الى قسنطينة التي تقدمت اشغاله بشكل جيّد”.

وأضاف “حاليا متواجدون في وهران و بالضبط في الملعب الذي اعترف بأنه جوهرة هو الاخر ، المرافق جميلة جدا و تقريبا كل شيء جاهز، الأرضية تحتاج الى تحسن بشكل افضل”

كما ختم “حاليا الجزائر في الواجهة واتمنى أن تقدم الأفضل ما لديها في المنافسة المقبلة”.

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