بالفيديو.. مدير تعاونية الحبوب بسطيف يرد على المشككين في سير حملة الحصاد

أعلن مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية سطيف اوعيسى بلعيد عن استقبال 600 ألف قنطار في اطار حملة الحصاد والدرس.

وتم تمكين الفلاحين من 15 نقطة دفع متفرقة عبر البلديات، وقاربت نسبة الدفع اليومي 54 ألف قنطار بعد 20 يوم من الحملة.

المركب يسع ل 362 ألف قنطار بالمقابل، يتم تفريغ وتحويل الحبوب الى نقاط تخزين أخرى.

كما تم تسخير مساحات التخزين المهيئة بالتعاونية التي تفوق مليون وستة مائة ألف قنطار لاستقبال المحصول السنوي لهذه الحملة.

كما أضاف المدير انه تم تخصيص مخازن الخواص المتواجد على مستوى مطاحن الولاية.

منها “الجزائرية” بالعلمة ووحدة النصاعة بالمنطقة الصناعية بسطيف ووحدة “سميد التل” مع وحدة “السباك” المتواجدة بأولاد صابر لحملات.

و”البركة” المتواجدة بالمنطقة الصناعية تحت اتفاقية مبرمة بعقد اداري.

وعن سبب استياء الفلاحين من الانتظار وسط طوابير كبيرة رد بلعيد مدير التعاونية للنهار.

على أن الفلاح اعتاد على مركب راس الماء لسهولة تفريغ الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة.

وبطبيعة الحال وأمام حرص عمال النوعية المكلفين بالمراقبة يقتضي منهم التمحيص في إجراءات التعيير الرقابية التقنية والتي تتطلب بعض الوقت.

لهذا نجد أن الفلاحين يصدر منهم بعض الغضب المبرر نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة في هذا الفصل.

واكد ان هناك أطراف تحاول إثارة البلبلة وممارسة الحرب النفسية على كل السلسلة الساهرة على إنجاح حملة الحصاد.

وكشف ان الناقلين الذين يرتادوا على المركب اكثر من مرة في اليوم هم من يشوهون عمل التعاونية خلال الحملة.

من أجل مضاعفة ارباحهم، مرة بقذف التعاونية بانها تستقبل المحاصيل بميزان واحد ومرة بتلفيق الاباطيل على اننا نتعامل ببطء.

وقال أن لغة الأرقام القياسية في تحصيل واستقبال ما يفوق 1800 فلاح قاموا بدفع محاصيلهم إلى غاية اليوم.

مع تسديد مستحقات المنتوج المقدرة ب 26 مليار سنتيم فيما تبقى عملية استقبال الحبوب متواصلة الى نهاية الموسم.

وكل هاته الارقام نفيد بها الوزارة المعنية أول بأول كما قال.