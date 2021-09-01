بالفيديو.. مدير ملعب تشاكر يرد على بلماضي “لا خطر على الخضر”

رد كمال ناصري، مدير ملعب “الشهيد مصطفى تشاكر” بالبليدة، على الناخب الوطني جمال بلماضي، والانتقادات اللاذعة التي وجهها هذا الأخير لجميع القائمين على الأرضية التي تستقبل أشباله خلال كل موعد دولي في الجزائر.

وتحدث ناصري لتلفزيون النهار قائلا في هذا الشأن :”لا خطر على المنتخب الوطني في ملعبنا، وسنقوم بإصلاح المناطق التي تعرضت للتلف خلال الفترة الماضية، والملعب سيكون جاهزا لإستقبال الخضر، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأضاف :”الملعب سيحتضن التدريب الأخير لجيبوتي، وأؤكد لكم بأنه سيكون في وضعية جيدة سهرة غد الخميس موعد اللقاء”.