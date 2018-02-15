بالفيديو.. مدير ملعب 05 جويلية:”الملعب جاهز لقمة السياسي والعميد”

الرياضة
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بالفيديو.. مدير ملعب 05 جويلية:”الملعب جاهز لقمة السياسي والعميد”
بقلم عبد النور حواز

أكد مدير ملعب 05 جويلية “حاج علي” اليوم جاهزية الملعب لإحتضان قمة مولودية الجزائر والضيف شباب قسنطينة المُقررة غدا الجمعة.

وقال حاج علي في تصريحات لتلفزيون النهار على هامش إنطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة باللقاء:”خصصنا 35 ألف تذكرة تحسبا للمواجهة”.

“عملية بيع التذاكر إنطلقت اليوم الخميس من التاسعة صباحا إلى السادسة مساءا وستتواصل غدا الجمعة إلى غاية نفاذها”.

وأضاف:”خصصنا 5 ألاف تذكرة لأنصار شباب قسنطينة اللذين سيجلسون في المنعرج الشمالي وسيتم فتح أبواب الملعب على الثانية بعد الزوال”.

“قررنا تخصيص 14 كشك لبيع التذاكر غدا مع تخصيص 26 مدخل للأنصار من أجل تفادي الإزدحام”.

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